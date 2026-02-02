Kouamé, il Verona la spunta sul filo del gong. L’attaccante all’Hellas

Nelle ultime mezzore sembrava destinato al Cagliari, dopo che il Verona ci aveva provato tra ieri sera e questa mattina, ma alla fine è stato l'Hellas a spuntarla per Christian Kouamé, che si aggiunge dunque al reparto d'attacco gialloblù arrivando in prestito dalla Fiorentina. Il presidente del Cagliari Giulini non ha dato l'ok finale per l'arrivo dell'ivoriano e il Verona ne ha approfittato, sul filo del gong delle 20.