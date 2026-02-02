Nelle ultime mezzore sembrava destinato al Cagliari, dopo che il Verona ci aveva provato tra ieri sera e questa mattina, ma alla fine è stato l'Hellas a spuntarla per Christian Kouamé, che si aggiunge dunque al reparto d'attacco gialloblù arrivando in prestito dalla Fiorentina. Il presidente del Cagliari Giulini non ha dato l'ok finale per l'arrivo dell'ivoriano e il Verona ne ha approfittato, sul filo del gong delle 20.
Kouamé, il Verona la spunta sul filo del gong. L'attaccante all'Hellas
Kouamé, il Verona la spunta sul filo del gong. L’attaccante all’Hellas
Giulini non dà l'ok per il Cagliari, il Verona ne approfitta
