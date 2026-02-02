hellas1903 news Attacco, il Verona ci prova per Kouame della Fiorentina

Il ventottenne ivoriano può ripartire dal Verona
Redazione Hellas1903

Verona vuole prendere Christian Kouame per l’attacco. A riportarlo è Alfredo Pedullà.

L'Hellas confida di trovare gli accordi sull’ingaggio dell'attaccante che è alto. Kouame è in uscita dalla Fiorentina e accetterebbe il trasferimento al Verona. Per lui quest'anno due sole presenze in campionato e due in Conference League. La trattativa può andare in porto e si attendono a breve novità. Il calciomercato chiude alle ore 20.

