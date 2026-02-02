l Verona vuole prendere Christian Kouame per l’attacco. A riportarlo è Alfredo Pedullà.
hellas1903 news Attacco, il Verona ci prova per Kouame della Fiorentina
gazzanet
Attacco, il Verona ci prova per Kouame della Fiorentina
Il ventottenne ivoriano può ripartire dal Verona
L'Hellas confida di trovare gli accordi sull’ingaggio dell'attaccante che è alto. Kouame è in uscita dalla Fiorentina e accetterebbe il trasferimento al Verona. Per lui quest'anno due sole presenze in campionato e due in Conference League. La trattativa può andare in porto e si attendono a breve novità. Il calciomercato chiude alle ore 20.
© RIPRODUZIONE RISERVATA