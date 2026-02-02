Ufficiale, Zanetti esonerato. Ora la scelta del sostituto

Paolo Zanetti non è più l'allenatore del Verona.

Dopo un giorno di riflessioni, il club gialloblù ha scelto di cambiare il tecnico, che ieri aveva diretto la seduta dei gialloblù dopo la durissima sconfitta con il Cagliari.

Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali.