Paolo Zanetti non è più l'allenatore del Verona.
hellas1903 news Ufficiale, Zanetti esonerato. Ora la scelta del sostituto
gazzanet
Ufficiale, Zanetti esonerato. Ora la scelta del sostituto
Il comunicato del club segna il cambio in panchina. Sammarco dirigerà l'allenamento di oggi
Dopo un giorno di riflessioni, il club gialloblù ha scelto di cambiare il tecnico, che ieri aveva diretto la seduta dei gialloblù dopo la durissima sconfitta con il Cagliari.
Questa la nota ufficiale: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.
Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali.
L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco".
Da valutare il sostituto, con lo stesso Sammarco che potrebbe prendere la conduzione della squadra. Resta l'ipotesi rappresentata da Roberto D'Aversa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA