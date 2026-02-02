hellas1903 news Panchina Verona: girano i soliti nomi, ma Zanetti allena. Oggi la verità

Panchina Verona: girano i soliti nomi, ma Zanetti allena. Oggi la verità

Contatti con altri allenatori al momento non proficui, venerdì si gioca
Redazione Hellas1903

Sono passate due notti dalla disfatta di Cagliari e Paolo Zanetti è ancora in sella al Verona. L'Hellas starebbe contattando in queste ore Roberto D'Aversa ma intanto mantiene il suo allenatore, che dirige i lavori allo Sporting Center e che potrebbe, senza sorprese, continuare al timone dell'Hellas anche per la gara col Pisa di venerdì, anche se la sua posizione appare non più difendibile.

I nomi che girano sono i soliti: oltre a D'Aversa c'è Gotti, Giampaolo ha detto no al Pisa (che ha scelto Hiljemark).

C'è l'opzione Sammarco, altro nome che spunta nei momenti critici. L'ottimo allenatore della Primavera, che peraltro non ha il patentino per la A, potrebbe essere chiamato a sostituire Zanetti, ma come scelta estrema. Passano le ore, venerdì c'è la partita. Se non dovesse accadere nulla oggi, Zanetti resterà sulla panchina del Verona. (A.S.)

