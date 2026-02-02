Panchina Verona: girano i soliti nomi, ma Zanetti allena. Oggi la verità

Sono passate due notti dalla disfatta di Cagliari e Paolo Zanetti è ancora in sella al Verona. L'Hellas starebbe contattando in queste ore Roberto D'Aversa ma intanto mantiene il suo allenatore, che dirige i lavori allo Sporting Center e che potrebbe, senza sorprese, continuare al timone dell'Hellas anche per la gara col Pisa di venerdì, anche se la sua posizione appare non più difendibile.