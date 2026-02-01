Pedullà: “Verona in pressing su D’Aversa, l’alternativa è Sammarco”

Con un post su X Alfredo Pedullà informa che il Verona è in pressing su Roberto D'Aversa per la panchina del Verona, che non sono stati contattati altri allenatori e che l'alternativa è Paolo Sammarco, tecnico della Primavera gialloblù.
L'Hellas cerca un sostituto, ma Zanetti intanto ha diretto l'allenamento di oggi
Il Verona dunque andrebbe verso l'esonero di Zanetti, ma prima deve avere il sì di un allenatore. Cosa non semplice, data la situazione nella quale è precipitata la squadra, apparsa sgretolata a Cagliari, oltre che ultima in classifica. Al momento, dunque, non si sa ancora nulla. L'Hellas non ha esonerato Zanetti, che ha regolarmente diretto l'allenamento odierno. Si cerca un eventuale sostituto. Ma Zanetti potrebbe anche restare.
