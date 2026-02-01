Reda Belahyane torna al Verona.
hellas1903 calciomercato Verona, torna Belahyane: okay al prestito dalla Lazio
Il centrocampista all'Hellas dal club biancoceleste fino a fine stagione
L'Hellas ha chiuso con la Lazio la trattativa per il centrocampista marocchino, passato ai biancocelesti dal club gialloblù a febbraio scorso.
L'accordo per Belahyane, riporta Sky, verrà siglato con la formula del prestito secco fino a fine stagione.
