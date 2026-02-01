hellas1903 news Tifosi Verona, monta la protesta. Appeso uno striscione: “Vergognatevi!”

gazzanet

Tifosi Verona, monta la protesta. Appeso uno striscione: “Vergognatevi!”

Tifosi Verona, monta la protesta. Appeso uno striscione: “Vergognatevi!” - immagine 1
Hellas Army manda un messaggio chiaro: "Scarsi sì, senza dignità no!"
Redazione Hellas1903

"Scarsi sì, senza dignità, no! Vergognatevi!". Questa la scritta su uno striscione firmato da Hellas Army appeso nella notte sul cancello della sede del Verona di via Olanda.

Monta la protesta dei tifosi dopo la batosta di Cagliari. Contestazione già iniziata nel dopogara con l'Udinese al Bentegodi.

A far arrabbiare i supporters gialloblù è soprattutto l'atteggiamento remissivo della squadra nelle ultime sconfitte.

Tifosi Verona, monta la protesta. Appeso uno striscione: “Vergognatevi!”- immagine 2
Leggi anche
Verona, ripresa degli allenamenti con il dubbio Zanetti
Pisa, esonerato Gilardino, accordo vicino con Giampaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA