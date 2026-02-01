Il Verona riprende oggi gli allenamenti dopo la pesantissima sconfitta con il Cagliari.
Verona, ripresa degli allenamenti con il dubbio Zanetti
Il club sta valutando se esonerare il tecnico, per ora non è stata presa una decisione
Seduta allo Sporting Center Paradiso per l'Hellas con il dubbio sulla guida tecnica.
La società valuta l'esonero di Paolo Zanetti, ma la decisione è tutta da vedere, con la squadra ultima in classifica con 14 punti (peggiore per gol subiti e differenza reti, 13 le partite perse, 6 delle ultime 8 disputate).
Venerdì, al Bentegodi, lo scontro diretto con il Pisa, pure ultimo.
