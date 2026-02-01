hellas1903 news Verona, ripresa degli allenamenti con il dubbio Zanetti

gazzanet

Verona, ripresa degli allenamenti con il dubbio Zanetti

Verona, ripresa degli allenamenti con il dubbio Zanetti - immagine 1
Il club sta valutando se esonerare il tecnico, per ora non è stata presa una decisione
Redazione Hellas1903

Il Verona riprende oggi gli allenamenti dopo la pesantissima sconfitta con il Cagliari.

Seduta allo Sporting Center Paradiso per l'Hellas con il dubbio sulla guida tecnica.

La società valuta l'esonero di Paolo Zanetti, ma la decisione è tutta da vedere, con la squadra ultima in classifica con 14 punti (peggiore per gol subiti e differenza reti, 13  le partite perse, 6 delle ultime 8 disputate).

Venerdì, al Bentegodi, lo scontro diretto con il Pisa, pure ultimo.

Leggi anche
Pisa, esonerato Gilardino, accordo vicino con Giampaolo
Mercato Verona, per la difesa è fatta per Edmundsson

© RIPRODUZIONE RISERVATA