Mercato Verona, per la difesa è fatta per Edmundsson

L'Hellas chiude per l'arrivo in gialloblù di Andrias Edmdundsson, difensore delle Isole Farœr.
Il giocatore delle Farœr all'Hellas dal Wisla Plock per 3.5 milioni di euro
Operazione conclusa, riporta Sky, con il Wisla Plock, club polacco. Accordo per il trasferimento a titolo definitivo per 3.5 milioni di euro.
Edmdundsson già oggi sarà a Verona. Poi, le visite e la firma sul contratto pluriennale che lo legherà alla società gialloblù.
