Mercato Verona, per la difesa è fatta per Edmundsson

Il giocatore delle Farœr all'Hellas dal Wisla Plock per 3.5 milioni di euro
Redazione Hellas1903

L'Hellas chiude per l'arrivo in gialloblù di Andrias Edmdundsson, difensore delle Isole Farœr.

Operazione conclusa, riporta Sky, con il Wisla Plock, club polacco. Accordo per il trasferimento a titolo definitivo per 3.5 milioni di euro.

Edmdundsson già oggi sarà a Verona. Poi, le visite e la firma sul contratto pluriennale che lo legherà alla società gialloblù.

