Gagliardini ko, due fratture costali durante Cagliari-Verona

Pesante verdetto dopo la botta subita dal centrocampista
Redazione Hellas1903

Non c'è fine al peggio in casa Verona, che, oltre alla pesante sconfitta, a Cagliari ha visto infortunarsi due giocatori. Lovric ha chiesto il cambio per un fastidio muscolare verso fine gara, ma peggio è andata a Roberto Gagliardini, che ha riportato due fratture costali.

Questo, a tal proposito, il comunicato del Verona: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Roberto Gagliardini, a seguito di un contrasto di gioco avvenuto durante il primo tempo di Cagliari-Hellas Verona, al termine della partita è stato trasportato all’Ospedale Brotzu di Cagliari per una serie di accertamenti che hanno evidenziato due fratture costali.

Il calciatore è già stato dimesso e farà rientro a Verona con la squadra.

I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".

