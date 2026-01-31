La barca di Zanetti affonda anche nel Golfo di Cagliari: 4-0, Verona umiliato

Scoppola gigante, l'Hellas non lotta dopo lo svantaggio e svanisce. Infortuni a Gagliardini e Lovric

Redazione Hellas1903 31 gennaio - 22:59

Sempre più giù. Il Verona va a picco anche a Cagliari dove ne prende quattro e alza le mani rispetto a quello che doveva essere uno scontro diretto ma che per i sardi è una passeggiatina primaverile.

Una discreta partenza senza creare tuttavia pericoli non illude nessuno, i gol di Mazzitelli, Kilicsoy, dell'ex Sulemana e di Idrissi sono invece quattro fucilate che atterrano i gialloblù apparsi svuotati e senza nulla più da dare. Niente lotta, nulla che si avvicini a una famelica volontà di non mollare come la classifica grida di dover fare. Sul 2-0 la gara è già chiusa, figurarsi dopo l'espulsione di Sarr ad inizio del secondo tempo.

Così, l'Hellas si affanna sul mercato coi mali che attanagliano la squadra da inizio anno, mai voluti imputare a una direzione tecnica a dir poco tremolante. Mai si è voluto prendere in considerazione il cambio in panchina. Se stavolta lo si farà sarà perché non si può più farne a meno, e solo se Presidio mostrerà un po' di orgoglio costringendo Sogliano a procedere. Anche le altre perdono, ma il Verona non ha più un'anima, posto che ne abbia avuta una in questa ennesima scassatissima stagione dove si celebrano le grandi plusvalenze e si fa pietà sul campo di gioco.

Buon ritmo in avvio con le due squadre che badano a non far passare l'avversario. Il Verona prova a tenere palla. Sarr colpisce in faccia con la scarpa Mazzitelli e viene ammonito da Bonacina al 6'.

I gialloblù sono aggressivi e mantengono il possesso del gioco col Cagliari che non trova spazi. Al 18' Orban entra a destra ma spara alto.

Risponde il Cagliari che batte una punizione, la palla esce e Mazzitelli calcia in girata una palombella vicina al palo, Perilli mette in angolo.

Col passare dei minuti l'Hellas trova meno spazi. Gagliardini, in seguito a una botta alla schiena a inizio gara, deve uscire molto dolorante, così al 29' debutta Lovric. Perilli si mette la fascia di capitano.

Lovric effettua subito un paio di interdizioni alla sua maniera. Adopo calcia da fondo destro, Perilli c'è sul suo palo, viene fischiato comunque fuorigioco al 33'. Il Verona insiste ma si perde sulla trequarti, commettendo errori dei quali il Cagliari approfitta.

1-0 CAGLIARI. Grande azione di Palestra al 36' che mette a sedere prima Valentini, poi Frese e dal fondo scarica indietro. Obert di tacco serve sulla sinistra Mazzitelli che di sinistro fredda Perilli sul suo palo.

L'Hellas prova a reagire, Lovric in area calcia malissimo da ottima posizione. Palestra carica ancora e mette paura, al 45' serve Esposito che calcia alto.

2-0. Super gol di Kilicsoy. Palestra serve di testa Esposito che dalla destra vede Kilicsoy solo sul secondo palo. Il turco si prepara alla semirovesciata che, potentissima, manda in porta pallone e Perilli. Subito è segnalato il fuorigioco, il Var invece convalida la rete.

La pioggia si intensifica, il Verona torna in campo frastornato e svuotato. Il Cagliari macina gioco.

ESPULSO SARR. Si mette ulteriormente male al 51'. L'Hellas è in avanti, Sarr riceve al limite, Ze Pedro lo anticipa prima del tiro, che Sarr prosegue centrando l'avversario. Bonacina estrae il secondo giallo e i gialloblù restano in 10.

Zanetti fa tre cambi al 58', fuori Lirola, Harroui e Bernede (che ha giocato da difensore aggiunto davanti alla difesa), dentro Serdar, Al-Musrati e Mosquera. Quest ultimo entra bene conquistando un corner e poi calcia con Kilicsoy che devia.

Il Cagliari gira palla e controlla qualche sprazzo di orgoglio dell'Hellas con facilità.

Perilli al 70' salva il 3-0 su tiro di Luperto. Si giochicchia, ed è una pena vedere il Verona ridotto a uno straccio, che nemmeno prova più a pressare la difesa. Orban ne è indispettito e cerca di svegliare i compagni in stato comatoso. anche Mosquera ci prova, ma al solito più picchiando che altro.

LOVRIC SI FERMA SUBITO. Lo sloveno all'82' deve uscire, poco prima ha sentito un fastidio muscolare, entra Niasse.

3-0. Adopo calcia al volo sul calcio d'angolo battuto da Esposito, Perilli para ma di fatto consegna palla a Sulemana che la schiaffa dentro quasi sulla linea.

4-0. Cross al centro di Zappa che cerca e trova Idrissi che di testa insacca in solitaria. L'Hellas non c'è più.