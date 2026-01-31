Le formazioni ufficiali di Cagliari e Verona:
hellas1903 gazzanet Cagliari-Verona, le formazioni ufficiali. Perilli in porta, Sarr e Orban in avanti
gazzanet
Cagliari-Verona, le formazioni ufficiali. Perilli in porta, Sarr e Orban in avanti
Lirola e Frese sulle corsie, Bradaric in panchina
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano; Esposito, Kiliçsoy
A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Deiola, Juan Rodriguez, Albarracin, Dossena, Sulemana, Liteta, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo
Allenatore: Fabio Pisacane
HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola, Harroui, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban
A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Lovric, Serdar, Bradaric, Ebosse, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Al Musrati
Allenatore: Paolo Zanetti
Arbitro: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)
© RIPRODUZIONE RISERVATA