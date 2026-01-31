hellas1903 news La probabile formazione del Cagliari per la partita con il Verona

La probabile formazione del Cagliari per la partita con il Verona

Pisacane punta ancora su Palestra ed Esposito a supporto di Kilicsoy
Questa la probabile formazione del Cagliari per la partita al Domus contro i gialloblù, stasera alle 20.45:

4-3-3

Caprile;

Zé Pedro, Mina, Luperto, Obert;

Adopo, Gaetano, Mazzitelli;

Palestra, Kilicsoy, S. Esposito;

Indisponibili: Belotti, Felici, Folorunsho, Deiola, Di Pardo.

