Questa la probabile formazione del Cagliari per la partita al Domus contro i gialloblù, stasera alle 20.45:
La probabile formazione del Cagliari per la partita con il Verona
Pisacane punta ancora su Palestra ed Esposito a supporto di Kilicsoy
4-3-3
Caprile;
Zé Pedro, Mina, Luperto, Obert;
Adopo, Gaetano, Mazzitelli;
Palestra, Kilicsoy, S. Esposito;
Indisponibili: Belotti, Felici, Folorunsho, Deiola, Di Pardo.
