Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio Paolo Zanetti è a forte rischio esonero. Il Verona si prenderà una notte di riflessione dopo la pesante sconfitta di Cagliari, per decidere se fare un cambio in panchina.
Sky: Zanetti a forte rischio esonero, il Verona riflette sul da farsi
La panchina di Zanetti traballa per l'ennesima volta dopo la batosta di Cagliari
In verità, una situazione già accaduta più di una volta tra la scorsa e questa stagione, con sempre, poi, la decisione di proseguire col tecnico di Valdagno alla guida della squadra.
Stasera Sean Sogliano ha usato parole sibilline a precisa domanda sull'eventuale esonero, facendo intendere che non si è ancora arrivati a una decisione e che se ne dovrà parlare.
La notte, dunque, e probabilmente la mattinata di domani, porteranno consiglio, poi si saprà se l'Hellas proseguirà o meno con Zanetti.
