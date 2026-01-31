hellas1903 news Pagelle, il Verona va a fondo, l’Hellas è un disastro

Pagelle, il Verona va a fondo, l’Hellas è un disastro

Scelte tutte sbagliate, giocatori smarriti, la squadra non esiste più
Matteo Fontana
Matteo Fontana Coordinatore di redazione 

Perilli 5

 

Ormai preferito a Montipò, rimedia in avvio su Mazzitelli, che poi lo supera. Bucato dalla rovesciata di Kilicsoy, non può bloccare Sulemana e Idrissi. Insicuro.

 

Slotsager 5

 

Confermato dall’inizio, tenta di reggere quando gli altri, invece, si sciolgono. Non può farcela.

 

Nelsson 4

 

Di nuovo con la difesa da guidare, di nuovo spaesato, spersonalizzato, involuto.

 

Valentini 4

 

Al rientro, si muove con incertezza sul suo lato della linea difensiva, messo sotto attacco da Palestra. Sempre in difficoltà.

 

Lirola 4

 

Terza consecutiva da titolare. Apporto incerto sia in fase di spinta che in copertura. Azzardato e sbagliato metterlo in campo con una condizione incerta.

 

Gagliardini 6

 

Prende subito una botta e la sua partita dura poco. Deve uscire dopo neppure mezz’ora in cui resiste.

 

Bernede 4

 

Sta in mezzo, con maggiori compiti anche in interdizione. Cosa che non gli riesce proprio. Si aggira smarrito per il campo.

 

Frese 4

 

Ha recuperato e gioca dal via. Pochi segnali, le comunicazioni dal suo lato sono minime. Come Valentini, fronteggia Palestra, che lo “svernicia”. Spaesato.

 

Sarr 4

 

Si sposta dalla destra, ma non si capisce dove voglia andare. Non ne becca una, viene espulso per somma di ammonizioni, la seconda, in realtà, molto discutibile.

Orban 4

 

Ha alcuni palloni buoni, li spreca. Anche lui finisce nella voragine di un Verona fantasma.

Harroui 4

 

Schierato nei tre davanti, non arrivano tracce della sua presenza. Come con Lazio e Lecce, da titolare non va. Prestazione vuota e di certo il compito tattico che gli viene dato non lo agevola.

Lovric 5

 

Non si è neppure allenato con il Verona, entra per sostituire Gagliardini acciaccato. Fa quel (poco, pochissimo) che può.

Serdar 5

 

Sarebbe il capitano, gioca da comparsa.

 

Al-Musrati 5

Non ci si accorge di lui.

 

Mosquera 5,5

 

Ci prova. Invano.

Niasse ng

 

Zanetti 4

 

Nessun alibi, nessuna scusa. Il Verona va in picchiata, ma quel che è peggio è vedere la “squadra” andare a fondo in questo modo, arrendendosi senza lottare. Certo, il mercato carente. Certo, gli infortuni. Altrettanto certo è che questo Hellas da troppo tempo non va e che un Verona così inguardabile non ce lo si ricordava da molto. Non c’è una sola idea che sia comprensibile.

