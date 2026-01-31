Pagelle, il Verona va a fondo, l’Hellas è un disastro

Terza consecutiva da titolare. Apporto incerto sia in fase di spinta che in copertura. Azzardato e sbagliato metterlo in campo con una condizione incerta.

Ha recuperato e gioca dal via. Pochi segnali, le comunicazioni dal suo lato sono minime. Come Valentini, fronteggia Palestra, che lo “svernicia”. Spaesato.

Schierato nei tre davanti, non arrivano tracce della sua presenza. Come con Lazio e Lecce, da titolare non va. Prestazione vuota e di certo il compito tattico che gli viene dato non lo agevola.

Nessun alibi, nessuna scusa. Il Verona va in picchiata, ma quel che è peggio è vedere la “squadra” andare a fondo in questo modo, arrendendosi senza lottare. Certo, il mercato carente. Certo, gli infortuni. Altrettanto certo è che questo Hellas da troppo tempo non va e che un Verona così inguardabile non ce lo si ricordava da molto. Non c’è una sola idea che sia comprensibile.