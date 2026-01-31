Perilli 5
gazzanet
Pagelle, il Verona va a fondo, l’Hellas è un disastro
Ormai preferito a Montipò, rimedia in avvio su Mazzitelli, che poi lo supera. Bucato dalla rovesciata di Kilicsoy, non può bloccare Sulemana e Idrissi. Insicuro.
Slotsager 5
Confermato dall’inizio, tenta di reggere quando gli altri, invece, si sciolgono. Non può farcela.
Nelsson 4
Di nuovo con la difesa da guidare, di nuovo spaesato, spersonalizzato, involuto.
Valentini 4
Al rientro, si muove con incertezza sul suo lato della linea difensiva, messo sotto attacco da Palestra. Sempre in difficoltà.
Lirola 4
Terza consecutiva da titolare. Apporto incerto sia in fase di spinta che in copertura. Azzardato e sbagliato metterlo in campo con una condizione incerta.
Gagliardini 6
Prende subito una botta e la sua partita dura poco. Deve uscire dopo neppure mezz’ora in cui resiste.
Bernede 4
Sta in mezzo, con maggiori compiti anche in interdizione. Cosa che non gli riesce proprio. Si aggira smarrito per il campo.
Frese 4
Ha recuperato e gioca dal via. Pochi segnali, le comunicazioni dal suo lato sono minime. Come Valentini, fronteggia Palestra, che lo “svernicia”. Spaesato.
Sarr 4
Si sposta dalla destra, ma non si capisce dove voglia andare. Non ne becca una, viene espulso per somma di ammonizioni, la seconda, in realtà, molto discutibile.
Orban 4
Ha alcuni palloni buoni, li spreca. Anche lui finisce nella voragine di un Verona fantasma.
Harroui 4
Schierato nei tre davanti, non arrivano tracce della sua presenza. Come con Lazio e Lecce, da titolare non va. Prestazione vuota e di certo il compito tattico che gli viene dato non lo agevola.
Lovric 5
Non si è neppure allenato con il Verona, entra per sostituire Gagliardini acciaccato. Fa quel (poco, pochissimo) che può.
Serdar 5
Sarebbe il capitano, gioca da comparsa.
Al-Musrati 5
Non ci si accorge di lui.
Mosquera 5,5
Ci prova. Invano.
Niasse ng
Zanetti 4
Nessun alibi, nessuna scusa. Il Verona va in picchiata, ma quel che è peggio è vedere la “squadra” andare a fondo in questo modo, arrendendosi senza lottare. Certo, il mercato carente. Certo, gli infortuni. Altrettanto certo è che questo Hellas da troppo tempo non va e che un Verona così inguardabile non ce lo si ricordava da molto. Non c’è una sola idea che sia comprensibile.
