Zanetti non parla, Sogliano: “Non sono contento. Cambio in panchina? Non so, dobbiamo reagire”

Il ds del Verona: "C'è una tensione nervosa che non mi piace, momento molto difficile"

Redazione Hellas1903 31 gennaio - 23:16

Sean Sogliano parla al posto di Paolo Zanetti dopo la sconfitta del Verona a Cagliari.

Ai microfoni di Sky, dice il direttore sportivo dell'Hellas: "Non mi sembra giusto mandare l'allenatore dopo aver perso una brutta partita, strana, molto condizionata dagli episodi. Siamo partiti anche bene, ma poi dopo gli episodi negativi non abbiamo lottato come la squadra deve fare anche nei momenti difficili.

È un momento molto difficile per noi, è il quarto anno che passiamo momenti difficili. È un momento nel quale tutti noi dobbiamo prenderci delle responsabilità. Ci siamo sempre rialzati, ma in questo momento qua c'è qualcosa che non va e non mi piace, quindi è giusto che parli io.

Ora torniamo a casa con zero punti, penso che l'onore non debba mai mancare, in questo momento non sono contento e sono molto arrabbiato.

Cambio in panchina? Noi ci siamo salvati sempre all'ultimo con tanti momenti difficili. Le altre fanno punti, la classifica è problematica. Dobbiamo pensare ma soprattutto dobbiamo dimostrare che sappiamo dare una reazione. Purtroppo c'è anche il mercato che non fa bene alla testa di alcuni giocatori. Adesso questa è una cosa che non possiamo decidere.

All'inizio abbiamo fatto delle ottime partite raccogliendo poco, in queste ultime vedo una tensione nervosa che non mi piace. La squadra è sotto pressione, scatta del timore, è giusto essere preoccupati. Deve scattare qualcosa a livello generale, al di là del mercato, abbiamo giocatori importanti infortunati. Sul mercato ho ricevuto anche tanti no".