Pisacane: “Temevo questa partita, la nostra una gara ordinata e col giusto atteggiamento”

"Ora lo posso dire: questa partita la temevo - dice il tecnico dei sardi - il Verona aveva fatto bene in trasferta e sapevamo le insidie. Faccio i complimenti ai ragazzi: stasera abbiamo fatto una partita semplice, con ordine, e abbiamo saputo leggere i momenti. Esposito? Con lui c’è grandissimo feeling, è un ragazzo che dà tutto. Avevo detto prima di Firenze che ogni punto era un giorno libero, sicuramente manterrò la parola appena ci sarà la possibilità.