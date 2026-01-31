Fabio Pisacane commenta la vittoria del Cagliari sul Verona.
Pisacane: “Temevo questa partita, la nostra una gara ordinata e col giusto atteggiamento”
"Ora lo posso dire: questa partita la temevo - dice il tecnico dei sardi - il Verona aveva fatto bene in trasferta e sapevamo le insidie. Faccio i complimenti ai ragazzi: stasera abbiamo fatto una partita semplice, con ordine, e abbiamo saputo leggere i momenti. Esposito? Con lui c’è grandissimo feeling, è un ragazzo che dà tutto. Avevo detto prima di Firenze che ogni punto era un giorno libero, sicuramente manterrò la parola appena ci sarà la possibilità.
Dal primo giorno avevo promesso a questa terra che poteva mancare tutto ma non sarebbe mai mancato l’atteggiamento. Ed è questa la cosa che mi soddisfa di più. So, ai nastri di partenza, quanta diffidenza c’era nei miei confronti perché arrivavo dalla Primavera. Ecco: io cerco di non deludere sull’atteggiamento, perché alla lunga i risultati arrivano.
Non lo dico per tenere l’aspetto da finto buono, ma perché ci credo veramente: bisogna continuare a martellare, la Serie A è infida".
