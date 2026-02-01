hellas1903 news Pisa, esonerato Gilardino, accordo vicino con Giampaolo

Pisa, esonerato Gilardino, accordo vicino con Giampaolo

Pisa, esonerato Gilardino, accordo vicino con Giampaolo - immagine 1
Cambio sulla panchina dei nerazzurri, impegnati con il Verona venerdì al Bentegodi
Redazione Hellas1903

Il Pisa, ultimo in classifica con il Verona e prossimo avversario dei gialloblù, ha esonerato ieri Alberto Gilardino.

Il club nerazzurro stringe per ingaggiare il sostituto dell'allenatore e l'accordo è vicino con Marco Giampaolo.

Trattativa avviata, molto probabile che sia lui a guidare la squadra nello scontro diretto di venerdì al Bentegodi.

