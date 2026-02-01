Il centravanti del Congo Samuel Essende dice no al Verona

L'Hellas Verona era interessato ad ingaggiare il centravanti della nazionale congolese Samuel Essende , ma il 28enne non ha intenzione di lasciare l'Augsburg.

Essende ha deciso di restare e di rifiutare la proposta dell'Hellas, anche se il club tedesco non gli garantisce di poter giocare da titolare data la folta concorrenza in attacco. Il no del calciatore si unisce a quello di Kulenovic, che due giorni fa al Verona ha preferito il Torino.