Il centravanti del Congo Samuel Essende dice no al Verona

L'Hellas Verona era interessato ad ingaggiare il centravanti della nazionale congolese Samuel Essende, ma il 28enne non ha intenzione di lasciare l'Augsburg.
L'attaccante resta all'Augsburg
Essende ha deciso di restare e di rifiutare la proposta dell'Hellas, anche se il club tedesco non gli garantisce di poter giocare da titolare data la folta concorrenza in attacco. Il no del calciatore si unisce a quello di Kulenovic, che due giorni fa al Verona ha preferito il Torino.
