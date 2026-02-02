Si complica il passaggio di reda Belahyane al Verona, che ieri sembrava ad un passo, con il centrocampista che aveva accettato il ritorno in gialloblù in prestito secco fino a giugno.
hellas1903 news Belahyane al Verona, il trasferimento rischia di saltare, ecco il motivo
gazzanet
Belahyane al Verona, il trasferimento rischia di saltare, ecco il motivo
La Lazio lascia andare Vecino e ora potrebbe tenere il centrocampista marocchino
La Lazio ha, nella tarda serata di ieri, liberato Matias Vecino, in scadenza di contratto, per andare al Celta Vigo. Con la partenza dell'uruguaiano, ora, il club di Lotito potrebbe trattenere Belahyane, dato che era prevista la cessione di un solo centrocampista, salvo l'ingaggio di un nuovo pari ruolo nella giornata di oggi, ultima di questa sessione invernale di compravendite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA