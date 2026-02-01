hellas1903 news Salta Giampaolo, il Pisa ci prova con D’Aversa cercato anche dal Verona

Salta Giampaolo, il Pisa ci prova con D’Aversa cercato anche dal Verona

Caos panchine, duello tra i toscani e l'Hellas per l'allenatore ex Empoli
Redazione Hellas1903

Per Marco Giampaolo non ci sono stati i presupposti per l’accordo con il Pisa. A riferirlo è Sky.

Il club toscano, dopo l'esonero di Gilardino, tenterà ora di convincere D'Aversa, cercato anche dal Verona che nel frattempo tiene Zanetti, che oggi ha diretto l'allenamento con la squadra in vista della sfida proprio al Pisa di venerdì.

