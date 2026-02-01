Per Marco Giampaolo non ci sono stati i presupposti per l’accordo con il Pisa. A riferirlo è Sky.
hellas1903 news Salta Giampaolo, il Pisa ci prova con D’Aversa cercato anche dal Verona
gazzanet
Salta Giampaolo, il Pisa ci prova con D’Aversa cercato anche dal Verona
Caos panchine, duello tra i toscani e l'Hellas per l'allenatore ex Empoli
Il club toscano, dopo l'esonero di Gilardino, tenterà ora di convincere D'Aversa, cercato anche dal Verona che nel frattempo tiene Zanetti, che oggi ha diretto l'allenamento con la squadra in vista della sfida proprio al Pisa di venerdì.
© RIPRODUZIONE RISERVATA