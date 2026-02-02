hellas1903 news Pisa, il nuovo allenatore è Hiljemark: oggi il sì dello svedese

Pisa, il nuovo allenatore è Hiljemark: oggi il sì dello svedese

Pisa, il nuovo allenatore è Hiljemark: oggi il sì dello svedese - immagine 1
Il tecnico alla guida della squadra nerazzurra nella partita di venerdì con il Verona
Redazione Hellas1903

Non Marco Giampaolo, né Roberto D'Aversa (che resta la prima scelta del Verona).

Il Pisa, prossimo avversario dell'Hellas nella partita tra ultimi in classifica in programma venerdì al Bentegodi, ha scelto Oscar Hiljemark come nuovo allenatore dopo l'esonero di Alberto Gilardino.

Il tecnico svedese sta per risolvere il contratto che lo lega all'Elfsborg, poi firmerà l'accordo con il club nerazzurro e sarà sulla panchina del Pisa per il prossimo impegno di campionato.

Intanto, il Verona deve ancora prendere una decisione definitiva sulla guida tecnica, con la scelta che riguarda Paolo Zanetti che non è arrivata.

