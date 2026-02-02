Pisa, il nuovo allenatore è Hiljemark: oggi il sì dello svedese

Il Pisa , prossimo avversario dell' Hellas nella partita tra ultimi in classifica in programma venerdì al Bentegodi, ha scelto Oscar Hiljemark come nuovo allenatore dopo l'esonero di Alberto Gilardino .

Il tecnico svedese sta per risolvere il contratto che lo lega all'Elfsborg, poi firmerà l'accordo con il club nerazzurro e sarà sulla panchina del Pisa per il prossimo impegno di campionato.