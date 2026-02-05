Il trasferimento all'Hellas sfumato, la scelta del Torino, e la conferma del gol nel dna.
Kulenovic subito a segno col Torino contro l'Inter, aveva detto no al Verona
Kulenovic subito a segno col Torino contro l’Inter, aveva detto no al Verona
Il croato non delude Baroni dopo la scelta di andare coi granata
Sandro Kulenovic è andato subito a segno con un'incornata nella prima da titolare col Torino, ieri sera, in Coppa Italia. Un gol, quello del 2-1, che ha rimesso in discussione le sorti dell'incontro, poi comunque in favore della squadra di Chivu.
Il centravanti croato in un primo momento aveva accettato il passaggio al Verona dalla Dinamo Zagabria, per poi, il 30 gennaio, virare sul Torino, squadra che gli offriva maggiori garanzie di permanenza nella massima serie.
