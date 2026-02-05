hellas1903 news Kulenovic subito a segno col Torino contro l’Inter, aveva detto no al Verona

Kulenovic subito a segno col Torino contro l’Inter, aveva detto no al Verona

Il croato non delude Baroni dopo la scelta di andare coi granata
Redazione Hellas1903

Il trasferimento all'Hellas sfumato, la scelta del Torino, e la conferma del gol nel dna.

Sandro Kulenovic è andato subito a segno con un'incornata nella prima da titolare col Torino, ieri sera, in Coppa Italia. Un gol, quello del 2-1, che ha rimesso in discussione le sorti dell'incontro, poi comunque in favore della squadra di Chivu.

Il centravanti croato in un primo momento aveva accettato il passaggio al Verona dalla Dinamo Zagabria, per poi, il 30 gennaio, virare sul Torino, squadra che gli offriva maggiori garanzie di permanenza nella massima serie.

 

