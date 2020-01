Kumbulla-Inter, verso l’accordo per giugno

Non è novità che il terzo nome caldo nel mercato in uscita possa essere quello di Marash Kumbulla, nè che sia l’Inter ad aver per prima messo gli occhi, e sondato il Verona, sul centrale gialloblù.

Sky Sport conferma che Marotta sta pensando a lui e il Verona può riservare una corsia preferenziale al club nerazzurro per l’acquisto del difensore, che approderebbe all’Inter a giugno. Nell’operazione, che potrebbe avere sviluppi anche a gennaio, farebbe parte anche l’arrivo in gialloblù, in questa sessione di mercato, di Federico Dimarco.