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La Cremonese vince a Parma e alza la quota salvezza, Verona a -9 dalle terzultime

La Cremonese vince a Parma e alza la quota salvezza, Verona a -9 dalle terzultime - immagine 1
0-2 al Tardini, debutto da tre punti per Giampaolo
Redazione Hellas1903

Debutto da tre punti sulla panchina della Cremonese per Marco Giampaolo e vittoria ritrovata dopo tre mesi dai grigiorossi.

Al Tardini finisce 0-2 con le reti al 54' di Maleh e al 68' di Vandeputte. La Cremonese raggiunge il Lecce a 27 punti e alza la quota salvezza con squadre come Cagliari, Genoa, Torino e lo stesso Parma ora meno tranquille. Il Verona piomba a meno 9 dalle terzultime, a -10 dalla salvezza diretta.

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