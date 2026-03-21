La Cremonese vince a Parma e alza la quota salvezza, Verona a -9 dalle terzultime

Debutto da tre punti sulla panchina della Cremonese per Marco Giampaolo e vittoria ritrovata dopo tre mesi dai grigiorossi.

Al Tardini finisce 0-2 con le reti al 54' di Maleh e al 68' di Vandeputte. La Cremonese raggiunge il Lecce a 27 punti e alza la quota salvezza con squadre come Cagliari, Genoa, Torino e lo stesso Parma ora meno tranquille. Il Verona piomba a meno 9 dalle terzultime, a -10 dalla salvezza diretta.