Torino FC ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Torino-Hellas Verona, 32a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 11 aprile (ore 15) allo Stadio Olimpico 'Grande Torino'.
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Torino-Verona, i biglietti per la partita dell’11 aprile
INIZIO PREVENDITA
La prevendita relativa al Settore Ospiti (1.489 posti) sarà attiva dalle ore 10 di oggi, sabato 21 marzo, e lo sarà fino alle ore 19 di venerdì 10 aprile.
DOVE ACQUISTARE
- Online sul sito Vivaticket -
- Punti vendita Vivaticket - CLICCA QUI
PREZZO
€25
RESTRIZIONI
In attesa delle indicazioni dell'ONMS, i biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati esclusivamente dai sottoscrittori del programma di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' della società sportiva Hellas Verona FC.
Inoltre, è stato imposto il divieto di vendita ai residenti nella Provincia di Verona per tutti gli altri settori dello stadio.
INFO UTILI
L'ingresso del Settore Ospiti e del parcheggio dedicato (fino a esaurimento dei posti disponibili) è situato in Via Filadelfia con ingresso dal Piazzale San Gabriele di Gorizia.
REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO OLIMPICO 'GRANDE TORINO' E DOCUMENTI UTILI
La normativa per striscioni e coreografie è consultabile QUI.
Il regolamento d'uso dello Stadio Olimpico 'Grande Torino' è consultabile QUI.
Le Condizioni di Gradimento del Torino FC sono consultabili QUI.
fonte: hellasverona.it
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