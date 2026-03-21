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Torino-Verona, i biglietti per la partita dell’11 aprile

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Al via la prevendita per la gara del Verona con la formazione granata
Redazione Hellas1903

Torino FC ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Torino-Hellas Verona32a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 11 aprile (ore 15) allo Stadio Olimpico 'Grande Torino'.

INIZIO PREVENDITA

La prevendita relativa al Settore Ospiti (1.489 posti) sarà attiva dalle ore 10 di oggi, sabato 21 marzo, e lo sarà fino alle ore 19 di venerdì 10 aprile.

DOVE ACQUISTARE

- Online sul sito Vivaticket - 

- Punti vendita Vivaticket - CLICCA QUI

PREZZO

€25

RESTRIZIONI

In attesa delle indicazioni dell'ONMS, i biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati esclusivamente dai sottoscrittori del programma di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' della società sportiva Hellas Verona FC.

Inoltre, è stato imposto il divieto di vendita ai residenti nella Provincia di Verona per tutti gli altri settori dello stadio.

INFO UTILI

L'ingresso del Settore Ospiti e del parcheggio dedicato (fino a esaurimento dei posti disponibili) è situato in Via Filadelfia con ingresso dal Piazzale San Gabriele di Gorizia.

REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO OLIMPICO 'GRANDE TORINO' E DOCUMENTI UTILI

La normativa per striscioni e coreografie è consultabile QUI.

Il regolamento d'uso dello Stadio Olimpico 'Grande Torino' è consultabile QUI.

Le Condizioni di Gradimento del Torino FC sono consultabili QUI.

fonte: hellasverona.it

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