Torino-Verona, i biglietti per la partita dell’11 aprile

Torino FC ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Torino-Hellas Verona , 32a giornata di Serie A Enilive 2025/26 , in programma sabato 11 aprile (ore 15) allo Stadio Olimpico ' Grande Torino '.

La prevendita relativa al Settore Ospiti (1.489 posti) sarà attiva dalle ore 10 di oggi, sabato 21 marzo, e lo sarà fino alle ore 19 di venerdì 10 aprile.