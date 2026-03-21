Verona, Sarr e Mosquera ancora a secco, le alternative in attacco non incidono

Sono 22 i gol segnati in 29 gare, terzo peggior attacco dopo Lecce e Parma con 21 reti. Seppur Orban ha fatto il possibile a livello numerico, con 7 reti in Serie A, le riserve offensive dell' Hellas non sono mai state veramente utili alla causa.

Amin Sarr e Daniel Mosquera, i loro numeri sono calati a picco rispetto alla passata stagione. Pur essendo le seconde linee di Orban e Bowie adesso e di Orban e Giovane prima, sono ancora a 0 gol in campionato. Un dato preoccupante, soprattutto se rapportato ai minuti giocati.