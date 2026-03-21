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Verona, Sarr e Mosquera ancora a secco, le alternative in attacco non incidono

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Fra i tanti problemi della stagione del Verona, c'è senza dubbio quello realizzativo
Redazione Hellas1903

Sono 22 i gol segnati in 29 gare, terzo peggior attacco dopo Lecce e Parma con 21 reti. Seppur Orban ha fatto il possibile a livello numerico, con 7 reti in Serie A, le riserve offensive dell'Hellas non sono mai state veramente utili alla causa.

Amin Sarr e Daniel Mosquera, i loro numeri sono calati a picco rispetto alla passata stagione. Pur essendo le seconde linee di Orban e Bowie adesso e di Orban e Giovane prima, sono ancora a 0 gol in campionato. Un dato preoccupante, soprattutto se rapportato ai minuti giocati.

Solo 2 assist per Mosquera in 575' minuti, divisi in 20 presenze di cui 5 da titolare. Nessun contributo al gol invece per Sarr in 967' minuti, spalmati su 28 presenze (9 da titolare). Qualora lo svedese non riuscisse a sbloccarsi, rischierebbe di diventare il peggior attaccante della Serie A 2025/2026 in base al rapporto minuti giocati/gol segnati.

Statistiche che confermano quanto le alternative in attacco del Verona non siano riuscite ad incidere a gara in corso.

 

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