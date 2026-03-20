hellas1903 news Serie A, Verona di sabato con Torino e Lecce. Il Milan il 19 aprile al Bentegodi

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Serie A, Verona di sabato con Torino e Lecce. Il Milan il 19 aprile al Bentegodi

Serie A, Verona di sabato con Torino e Lecce. Il Milan il 19 aprile al Bentegodi - immagine 1
Le partite dell'Hellas dalla trentaduesima alla trentaquattresima giornata
Redazione Hellas1903

La Lega Serie A ha comunicato date e orari dalla 32a alla 34a giornata della Serie A Enilive 2025/26.

32ª GIORNATA

Torino-Hellas Verona (sabato 11 aprile, ore 15) - DAZN

33ª GIORNATA

Hellas Verona-Milan (domenica 19 aprile, ore 15) - DAZN

34ª GIORNATA

Hellas Verona-Lecce (sabato 25 aprile, ore 20.45) - DAZN/Sky Sport

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