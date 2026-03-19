Atalanta, dopo la batosta in Champions iniziata la preparazione per il Verona

Smaltita la goleada col Bayern Monaco (10-2 il computo totale), i bergamaschi sono già al lavoro per la sfida di domenica pomeriggio

All'indomani della sconfitta per 4-1 all'Allianz Arena di Monaco, Palladino e i suoi sono stati già in campo per un allenamento mattutino. Nella giornata di domani, venerdì 20 marzo, è in programma una seduta pomeridiana a porte chiuse.