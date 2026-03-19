All'indomani della sconfitta per 4-1 all'Allianz Arena di Monaco, Palladino e i suoi sono stati già in campo per un allenamento mattutino. Nella giornata di domani, venerdì 20 marzo, è in programma una seduta pomeridiana a porte chiuse.
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Atalanta, dopo la batosta in Champions iniziata la preparazione per il Verona
I nerazzurri vorranno subito rialzarsi davanti al proprio pubblico contro l'Hellas, per continuare la loro corsa all'Europa, oltre a vendicare la sconfitta dell'andata.
Torna a disposizione Raspadori, dopo aver giocato gli ultimi 20 minuti ieri sera. Ballottaggio sulla destra Bellanova-Bernasconi, forte concorrenza invece sulla trequarti che potrebbe essere presidiata da Zalewski e De Ketelaere, ma occhio a Samardzic in gol contro il Bayern. Sempre serrato il duello Scamacca-Krstovic da cui dovrebbe spuntarla l'attaccante della nazionale.
L'Atalanta non vorrà deludere i suoi tifosi dopo la pesante sconfitta in Champions League, massima concentrazione per il campionato e per il ritorno della semifinale di Coppa Italia del prossimo 22 Aprile contro la Lazio.
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