Dopo la prossima gara di campionato sarà nuovamente sosta per le nazionali.
hellas1903 news Nazionali del Verona, convocati Edmundsson, Nelsson e Belghali
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Nazionali del Verona, convocati Edmundsson, Nelsson e Belghali
In tre i gialloblù chiamati dai ct per gli impegni della prossima settimana
Il Verona ha tre convocati: Victor Nelsson con la Danimarca, Andrias Edmundsson con le Fær Øer e Rafik Belghali, che Petkovic ha chiamato per lo stage dell'Algeria che si svolgerà in Italia.
La nazionale nordafricana di calcio affronterà l'omologa del Guatemala il 27 marzo alle 20:30, allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il secondo test amichevole è in programma il 31 marzo, alla stessa ora, contro la nazionale uruguaiana, all'Allianz Stadium di Torino.
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