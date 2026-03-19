Sono stati designati i direttori di gara di Atalanta-Hellas Verona, match valido per la 30a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 22 marzo alle ore 15, alla 'New Balance Arena' di Bergamo.
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Atalanta-Verona, a Bergamo arbitra Ayroldi
Il direttore di gara di Molfetta designato per la partita della New Balance Arena
Arbitro: Giovanni Ayroldi (Sez. AIA di Molfetta)
Assistenti: Filippo Bercigli (Sez. AIA di Firenze), Federico Fontani (Sez. AIA di Siena)
IV uomo: Valerio Crezzini (Sez. AIA di Siena)
VAR: Lorenzo Maggioni (Sez. AIA di Lecco)
AVAR: La Penna (Sez. AIA di Roma 1)
fonte: hellasverona.it
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