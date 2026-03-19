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Atalanta-Verona, a Bergamo arbitra Ayroldi

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Il direttore di gara di Molfetta designato per la partita della New Balance Arena
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Atalanta-Hellas Verona, match valido per la 30a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 22 marzo alle ore 15, alla 'New Balance Arena' di Bergamo.

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Sez. AIA di Molfetta)

Assistenti: Filippo Bercigli (Sez. AIA di Firenze), Federico Fontani (Sez. AIA di Siena)

IV uomo: Valerio Crezzini (Sez. AIA di Siena)

VAR: Lorenzo Maggioni (Sez. AIA di Lecco)

AVAR: La Penna (Sez. AIA di Roma 1)

fonte: hellasverona.it

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