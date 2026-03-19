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Il freddo inverno del Verona: 10 sconfitte e 6 punti fatti in tre mesi

Il freddo inverno del Verona: 10 sconfitte e 6 punti fatti in tre mesi - immagine 1
La picchiata dell'Hellas che ha portato verso la Serie B. Soltanto una vittoria, 30 gol subiti
Redazione Hellas1903

Un inverno freddo per il Verona.

L'Hellas è andato a fondo in tre mesi, dopo le vittorie con l'Atalanta e la Fiorentina che l'avevano risollevato.

In questo periodo, dalla partita con il Milan del 28 dicembre a quella con il Genoa di domenica scorsa. l'Hellas ha giocato 14 incontri, con 6 punti fatti, somma data da una vittoria (con il Bologna), tre pareggi (il 2-2 con il Napoli, gli 0-0 con Cremonese e Pisa) e 10 sconfitte.

I gol fatti sono stati 9, quelli subiti 30. La differenza reti segna -21.

Un disastro per i gialloblù, ormai prossimi alla retrocessione

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