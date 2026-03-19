Il freddo inverno del Verona: 10 sconfitte e 6 punti fatti in tre mesi

La picchiata dell'Hellas che ha portato verso la Serie B. Soltanto una vittoria, 30 gol subiti

L'Hellas è andato a fondo in tre mesi, dopo le vittorie con l' Atalanta e la Fiorentina che l'avevano risollevato.

In questo periodo, dalla partita con il Milan del 28 dicembre a quella con il Genoa di domenica scorsa. l'Hellas ha giocato 14 incontri, con 6 punti fatti, somma data da una vittoria (con il Bologna), tre pareggi (il 2-2 con il Napoli, gli 0-0 con Cremonese e Pisa) e 10 sconfitte.