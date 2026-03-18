Verona, il mercato di gennaio non ha portato nulla, troppi i flop ed Hellas sempre ultimo

La sessione invernale non ha spostato alcunché, anzi indebolito la squadra

Redazione Hellas1903 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 19:37)

In una situazione per il vero già quasi compromessa, lo scorso mercato di gennaio poteva dare delle chances in più al Verona per la salvezza. Nulla di tutto ciò, anzi, si può quasi dire che l'Hellas, tra uscite ed entrate si sia indebolito dopo la sessione invernale. Questo quanto riscontrato dal 2 febbraio a oggi, dopo 6 partite giocate. I gialloblù ultimi erano e ultimi sono.

Uscite. Senza Giovane l'attacco è diventato meno dinamico e più prevedibile. Il contropiedista più completo, fondamentale per il gioco "mononota" dell'Hellas non è stato sostituito adeguatamente. Ebosse è un nuovo punto fermo del Torino, specie dopo l'arrivo di D'Aversa. Nunez è al Valencia, dopo il Verona ha giocato 6 partite iniziando da titolare in Liga.

Entrate. Per Bowie ed Edmundsson il Verona ha sborsato (somma probabilmente comprensiva di commissioni) 8,5 milioni, 6 per lo scozzese, 2,5 per il faorese. Una cifra enorme per le casse del Verona, abituate a rimpinguarsi ben più che a spendere. Cifra non certo ripagata. Si tratta di due volenterosi ragazzi con delle discrete/buone qualità che probabilmente in B potranno dire la loro: questo quanto visto finora.

Che dire, poi, di calciatori arrivati dopo mesi di inattività, subito acciaccati al primo inciampo sulle primule, che non hanno spostato nulla: Lovric e Lirola.

C'era un lampante bisogno di un nuovo portiere. È arrivato il diciottenne Borghi, tutto da costruire, evidentemente.

Di nuovo, poi, il "ragazzo fantasma", quasi un appuntamento fisso. Alla Cruz, Joselito, Vinagre, Mboula o Charlys che dir si voglia. Stavolta è toccato al brasiliano IsaacAguiar Tomich, entità al momento sconosciuta a cui peraltro auguriamo il meglio.

Tralasciando i calciatori, e volendo affondare il dito nella piaga, la fine dell'insufficiente mercato è coincisa con l'esonero di Zanetti. L'errore macroscopico della stagione, sul nostro personalissimo cartellino, è stato sull'allenatore di questo gruppo. Non adeguatamente sostituito, non certo da Sammarco (che mai potrà avere troppe colpe), ma da qualcuno che sarebbe dovuto arrivare svariati mesi prima. (A.S.)