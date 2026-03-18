Sarà Marco Giampaolo il nuovo allenatore della Cremonese.
hellas1903 news Serie A, la Cremonese ha scelto: Giampaolo il nuovo allenatore
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Serie A, la Cremonese ha scelto: Giampaolo il nuovo allenatore
Esonerato Nicola, il nuovo tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027
Il club grigiorosso nelle scorse ore ha ufficializzato l'esonero di Davide Nicola. I grigiorossi sono terzultimi con 24 punti.
A prendere la conduzione della squadra, dunque, Giampaolo, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.
Nella passata stagione, è stato lui a portare il Lecce alla salvezza.
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