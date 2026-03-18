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Serie A, la Cremonese ha scelto: Giampaolo il nuovo allenatore

Serie A, la Cremonese ha scelto: Giampaolo il nuovo allenatore - immagine 1
Esonerato Nicola, il nuovo tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027
Redazione Hellas1903

Sarà Marco Giampaolo il nuovo allenatore della Cremonese.

Il club grigiorosso nelle scorse ore ha ufficializzato l'esonero di Davide Nicola. I grigiorossi sono terzultimi con 24 punti.

A prendere la conduzione della squadra, dunque, Giampaolo, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Nella passata stagione, è stato lui a portare il Lecce alla salvezza.

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