Iniziano oggi gli allenamenti del Verona in vista della gara di domenica con l'Atalanta, a Bergamo.
hellas1903 news Verona, via agli allenamenti. Recupero difficile per Bella-Kotchap
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Verona, via agli allenamenti. Recupero difficile per Bella-Kotchap
I gialloblù iniziano la preparazione della gara di domenica. Il difensore resta out
Nell'Hellas, sono da valutare i recuperi dei giocatori che sono ancora fermi per infortunio.
Per la partita della New Balance Arena può farcela Lovric.
Resta difficile il rientro di Bella-Kotchap, per cui è probabile il ritorno dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, e quindi per l'incontro del 4 aprile con la Fiorentina, al Bentegodi.
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