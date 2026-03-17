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Verona, via agli allenamenti. Recupero difficile per Bella-Kotchap

Verona, via agli allenamenti. Recupero difficile per Bella-Kotchap - immagine 1
I gialloblù iniziano la preparazione della gara di domenica. Il difensore resta out
Redazione Hellas1903

Iniziano oggi gli allenamenti del Verona in vista della gara di domenica con l'Atalanta, a Bergamo.

Nell'Hellas, sono da valutare i recuperi dei giocatori che sono ancora fermi per infortunio.

Per la partita della New Balance Arena può farcela Lovric.

Resta difficile il rientro di Bella-Kotchap, per cui è probabile il ritorno dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, e quindi per l'incontro del 4 aprile con la Fiorentina, al Bentegodi.

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