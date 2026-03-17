La Fiorentina ha vinto per 4-1 con la Cremonese allo Zini nel posticipo della ventinovesima giornata di Serie A.
hellas1903 news Serie A, la Fiorentina travolge la Cremonese, Nicola a rischio esonero
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Serie A, la Fiorentina travolge la Cremonese, Nicola a rischio esonero
I viola si impongono per 4-1 allo Zini. Giampaolo primo nome per la panchina grigiorossa
Per i viola, la salvezza è più vicina.
La Cremonese è invece in piena crisi: ora è terzultima, con 24 punti. Possibile che scatti l'esonero di Davide Nicola. Per la sua sostituzione prende corpo l'ipotesi rappresentata da Marco Giampaolo.
Il Verona, ormai in vista della retrocessione, è a -9 dal quartultimo posto: a 27 c'è il Lecce.
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