Il Vicenza di Fabio Gallo conquista la promozione in Serie B con 6 giornate d’anticipo battendo nel posticipo di stasera per 2-1 l'Inter Under 23.
hellas1903 news Verona, all’orizzonte il ritorno del vero derby: Vicenza promosso in B
gazzanet
Verona, all’orizzonte il ritorno del vero derby: Vicenza promosso in B
Dopo 4 stagioni i biancorossi tornano nella seconda serie, decisiva la vittoria con l’Inter U-23 per la matematica
Sullo sfondo si intravede dunque il sentitissimo derby con il Verona, sempre più vicino alla retrocessione. La Serie B 2026/2027 con ogni probabilità metterà quindi in scena questa sfida, da sempre considerata dai tifosi gialloblù come l'unico vero derby.
Gli ultimi incroci tra le due squadre risalgono alla stagione 2016/2017. Al Menti, la sfida d’andata si concluse con la vittoria del Vicenza per 1-0 con una rete di Galano, vista da pochi per via di una fitta nebbia.
La gara di ritorno è ben ricordata dai tifosi gialloblù con un emozionante 3-2, deciso dalla volèe di Romulo in pieno recupero. Di lì a poco il Verona di Fabio Pecchia conquistò la promozione in Serie A con il secondo posto in classifica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA