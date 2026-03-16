Il Verona è ultimo in classifica in Serie A, di nuovo, dopo la sconfitta con il Genoa e la vittoria del Pisa con il Cagliari.
hellas1903 news Ultimo, peggio di tutti in A per gol subiti e differenza reti: Verona a fondo
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Ultimo, peggio di tutti in A per gol subiti e differenza reti: Verona a fondo
I numeri del campionato disastroso dell'Hellas. Nessuna squadra così male
Hellas a 18 punti come i nerazzurri, ma con una peggior differenza reti: -29 per i gialloblù, -26 per il Pisa.
E, sempre, quanto a differenza reti, il dato del Verona colloca la squadra in fondo alla A, come pure per quel che riguarda i gol subiti, che sono 51, con il Torino a 50 e sempre il Pisa a 49.
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