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Atalanta, oggi la trasferta di Champions con il Bayern Monaco

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I nerazzurri, prossimi avversari del Verona, all'Allianz Arena dopo la sconfitta per 6-1 dell'andata
Redazione Hellas1903

Impegno in Champions League oggi per l'Atalanta.

I prossimi avversari del Verona giocheranno il ritorno degli ottavi con il Bayern Monaco, in trasferta all'Allianz Arena.

I nerazzurri sono pressoché fuori, visto che all'andata, a Bergamo, hanno perso per 6-1.

La partita per la formazione di Raffaele Palladino inizierà alle 21.

Domenica la gara con l'Hellas, alla New Balance Arena.

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