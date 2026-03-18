Impegno in Champions League oggi per l'Atalanta.
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Atalanta, oggi la trasferta di Champions con il Bayern Monaco
I nerazzurri, prossimi avversari del Verona, all'Allianz Arena dopo la sconfitta per 6-1 dell'andata
I prossimi avversari del Verona giocheranno il ritorno degli ottavi con il Bayern Monaco, in trasferta all'Allianz Arena.
I nerazzurri sono pressoché fuori, visto che all'andata, a Bergamo, hanno perso per 6-1.
La partita per la formazione di Raffaele Palladino inizierà alle 21.
Domenica la gara con l'Hellas, alla New Balance Arena.
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