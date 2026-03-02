Bowie, numeri insufficienti. Avvio difficoltoso per lo scozzese del Verona

Cessione record per l'Hibernian, l'attaccante finora non ha inciso nell'Hellas

2 marzo

All'Hibernian è stata celebrata come la cessione più fruttuosa della sua storia: 6 milioni di euro, 5,2 milioni di sterline. La cifra ha infranto il record del club scozzese per un trasferimento in uscita, eclissando i 4,4 milioni di sterline ricevuti quando Scott Brown si unì al Celtic nel 2007.

Kieron Bowie è stato un crack per gli scozzesi, non lo è di certo, fino a questo momento, per il Verona, che ha sborsato l'ingente somma nel mercato di gennaio per l'attaccante dopo aver ceduto Giovane al Napoli.

Bowie è sempre stato titolare da quando ha potuto scendere in campo, contro Pisa, Parma, Sassuolo e Napoli. I numeri (statistiche Sky Sport) sono molto insufficienti per l'attaccante: 0 gol e 0 assist nei 324 minuti in campo, un solo tiro (fuori). In quattro gare si è segnalato per il rigore conquistato a Parma, fine. Negativi anche altri dati: 68 per cento di precisione nei passaggi, 44 per cento di duelli vinti (22 vinti, 28 persi), 39 palle perse e solo 9 recuperate.

Il ragazzo di Kirkcaldy ha certamente dovuto fare i conti col momento difficilissimo della squadra e con la conoscenza del campionato italiano, ma di certo non si è finora dimostrato un attaccante in grado di dare subito una svolta all'attacco del Verona, specialmente dopo la partenza di Giovane che ne è stato l'anima. (A.S.)