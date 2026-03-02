hellas1903 news Bowie, numeri insufficienti. Avvio difficoltoso per lo scozzese del Verona

gazzanet

Bowie, numeri insufficienti. Avvio difficoltoso per lo scozzese del Verona

Bowie, numeri insufficienti. Avvio difficoltoso per lo scozzese del Verona - immagine 1
Cessione record per l'Hibernian, l'attaccante finora non ha inciso nell'Hellas
Redazione Hellas1903

All'Hibernian è stata celebrata come la cessione più fruttuosa della sua storia: 6 milioni di euro, 5,2 milioni di sterline. La cifra ha infranto il record del club scozzese per un trasferimento in uscita, eclissando i 4,4 milioni di sterline ricevuti quando Scott Brown si unì al Celtic nel 2007.

Kieron Bowie è stato un crack per gli scozzesi, non lo è di certo, fino a questo momento, per il Verona, che ha sborsato l'ingente somma nel mercato di gennaio per l'attaccante dopo aver ceduto Giovane al Napoli.

Bowie è sempre stato titolare da quando ha potuto scendere in campo, contro Pisa, Parma, Sassuolo e Napoli. I numeri (statistiche Sky Sport) sono molto insufficienti per l'attaccante: 0 gol e 0 assist nei 324 minuti in campo, un solo tiro (fuori). In quattro gare si è segnalato per il rigore conquistato a Parma, fine. Negativi anche altri dati: 68 per cento di precisione nei passaggi, 44 per cento di duelli vinti (22 vinti, 28 persi), 39 palle perse e solo 9 recuperate.

Il ragazzo di Kirkcaldy ha certamente dovuto fare i conti col momento difficilissimo della squadra e con la conoscenza del campionato italiano, ma di certo non si è finora dimostrato un attaccante in grado di dare subito una svolta all'attacco del Verona, specialmente dopo la partenza di Giovane che ne è stato l'anima. (A.S.)

 

Leggi anche
Verona a Bologna, le info per i biglietti nel Settore ospiti
Verona, col Bologna torna Orban. Con lui Bowie in attacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA