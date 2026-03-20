Fontana: “Verona, tutto da dimenticare. Si riparta con Sogliano, rivorrei Juric”

Il presidente della Camera: "Tanti sbagli da parte di tutti, troppi infortuni. Ora c'è da costruire una squadra per risalire"

Redazione Hellas1903 20 marzo - 08:21

Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati, veronese e tifoso dell'Hellas, ha parlato della situazione gialloblù, intervistato dal "Corriere di Verona".

Ha detto: "Sono rattristato. Sottolineo: il problema non è andare in Serie B. Quella è una cosa che fa parte della nostra storia, non è una rarità. Certo, non ci siamo più abituati, non retrocediamo da diversi anni. Ma è il modo in cui tutto questo sta avvenendo che lascia perplessi, costernati”.

Poi: “Parlano i risultati ed è chiaro che ci sono stati degli sbagli, altrimenti non saremmo qui a discutere di questo. Tutto è da dimenticare, ma ritengo, e naturalmente auspico che Presidio, che i vertici del club abbiano la volontà di ripartire al meglio. Attendiamo, dunque, che venga costruita una squadra che competa per l’immediato ritorno in Serie A, qualora, com’è ovviamente molto probabile, l’Hellas retrocedesse".

Di seguito: "Non è una scusante, ma il fattore infortuni ha avuto un grosso peso. Assenze lunghe, problemi che hanno colpito quasi l’intera rosa. E parliamo di un gruppo, di una squadra, di giocatori che reputo di valore. Superiore a quelli precedenti, almeno sulla carta.".

Chiude Fontana: "Mi auguro che si prosegua con Sean Sogliano, che qualche errore l’ha commesso, come tutti, quest’anno, ma che con il suo lavoro ha dato un contributo fondamentale al Verona in tutte le stagioni precedenti. E dopo, la suggestione che ho per la guida in panchina è il ritorno di Ivan Juric. Lui e Sogliano hanno forti personalità, ci sarebbe da trovare un equilibrio, quando ci sono uomini di temperamento come loro non è scontato. Ma con gente di questa caratura l’Hellas sarebbe pronto a una nuova sfida”.