La Fiorentina perde 3-1 col Sassuolo e conferma la sua crisi

In vantaggio con un rigore di Mandragora al 9', la squadra viola è stata raggiunta al 13' dalla rete di Volpato, per poi finire in svantaggio il primo tempo col gol di Muharemovic al 46'. Di Kone la marcatura conclusiva, al 65', che regala tre punti alla squadra di Grosso e lascia la Fiorentina all'ultimo posto della classifica, con 0 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, in compagnia del Verona, che stasera attende al Bentegodi l'Atalanta e che domenica 14 dicembre sarà al Franchi.