La Fiorentina perde 3-1 col Sassuolo e conferma la sua crisi

La squadra viola resta ultima a 6 punti col Verona che stasera affronta l'Atalanta
Redazione Hellas1903

Prosegue la serie nera della Fiorentina che nella gara delle 15 di oggi ha perso per 3-1 a Reggio Emila col Sassuolo.

In vantaggio con un rigore di Mandragora al 9', la squadra viola è stata raggiunta al 13' dalla rete di Volpato, per poi finire in svantaggio il primo tempo col gol di Muharemovic al 46'. Di Kone la marcatura conclusiva, al 65', che regala tre punti alla squadra di Grosso e lascia la Fiorentina all'ultimo posto della classifica, con 0 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, in compagnia del Verona, che stasera attende al Bentegodi l'Atalanta e che domenica 14 dicembre sarà al Franchi.

