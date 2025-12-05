hellas1903 news Verona, i convocati per la partita con l’Atalanta

Verona, i convocati per la partita con l’Atalanta

24 i gialloblù chiamati per la sfida di domani sera al Bentegodi
Paolo Zanetti ha convocato 24 calciatori per Hellas Verona-Atalanta, match valido per la 14a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 6 dicembre alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'.

#VERONAATALANTA - I CONVOCATI

1 Montipò

2 Oyegoke

3 Frese

4 Yellu

5 Nunez

6 Valentini

7 Belghali

9 Sarr

15 Nelsson

16 Orban

17 Giovane

19 Slotsager

20 Kastanos

21 Harroui

23 Ebosse

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

70 Fallou

72 Ajayi

73 Al-Musrati

94 Toniolo

