Il Verona completerà oggi la preparazione della gara con l'Atalanta.
hellas1903 news Verona, rifinitura questo pomeriggio. Le scelte per la sfida all’Atalanta
gazzanet
Verona, rifinitura questo pomeriggio. Le scelte per la sfida all’Atalanta
Centrocampo da rifare per Zanetti, in attacco Mosquera favorito su Orban, a sinistra Frese
Rifinitura nel pomeriggio per l'Hellas, allo Sporting Center Paradiso, con Paolo Zanetti che valuterà le ultime scelte da fare.
Out Serdar e, probabilmente Akpa Akpro, con Gagliardini squalificato, a centrocampo si va verso lo schieramento con Niasse, Al-Musrati e Bernede.
Con Bradaric infortunato, a sinistra giocherà Frese.
In avanti, Mosquera è favorito su Orban per una maglia da titolare al fianco di Giovane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA