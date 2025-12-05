Lotta salvezza, gli impegni delle concorrenti del Verona

Attualmente non padrona del suo destino, ultima a 6 punti, il Verona guarda anche le gare delle concorrenti per la salvezza. Vediamo dunque dove sono impegnate nella quattordicesima giornata le squadre che sono in zona pericolante di classifica.
Domani al via la quattordicesima giornata di serie A
Domani apre il turno Sassuolo-Fiorentina (6 punti) alle 15. Domenica c'è Cremonese-Lecce (13 punti) alle 12.30, e alle 15 Cagliari (11 punti)-Roma.
Lunedì 8 dicembre alle 15 all'Arena Garibaldi vanno allo scontro diretto Pisa (10 punti) e Parma (11), alle 18 Udinese-Genoa (11 punti).
QUINDICESIMA GIORNATA:
