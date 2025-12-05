Rullo Atalanta, 9 gol fatti e 0 subiti nelle ultime tre partite

L'Atalanta arriva alla partita con il Verona con la spinta dell'ottimo momento che sta attraversando.
I nerazzurri, domani in campo col Verona, hanno vinto nettamente con Eintracht, Fiorentina e Genoa
Cambiata la guida tecnica, con Raffaele Palladino che ha rimpiazzato Ivan Juric, i nerazzurri, persa per 3-1 la gara con il Napoli, hanno accelerato.
Sono arrivate tre vittorie di fila: in Champions League per 3-0 con l'Eintracht Francoforte, in campionato con la Fiorentina, sconfitta per 2-0, e in Coppa Italia con il Genoa, superato per 4-0.
Dunque, nelle ultime tre gare sono stati 9 i gol fatti e 0 quelli subiti dalla formazione bergamasca.
