Paolo Zanetti non parlerà prima della partita del Verona con l'Atalanta.
hellas1903 news Zanetti in silenzio, non parla prima dell’Atalanta
gazzanet
Zanetti in silenzio, non parla prima dell’Atalanta
Non si terrà la conferenza stampa del tecnico in vista della partita di sabato al Bentegodi
Come già avvenuto in vista della gara con il Genoa, il tecnico non interverrà in conferenza stampa domani, alla vigilia dell'incontro di sabato al Bentegodi.
Sempre domani è in programma la seduta di rifinitura allo Sporting Center Paradiso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA