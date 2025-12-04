hellas1903 news Verona, quante partite a metà: 6 punti persi nel secondo tempo

Verona, quante partite a metà: 6 punti persi nel secondo tempo

In cinque gare l'Hellas ha chiuso con un risultato peggiore rispetto a quello all'intervallo
Il Verona si blocca nel secondo tempo. E perde punti.

Questo dicono le statistiche dopo tredici giornate di campionato. L'Hellas, infatti, segna un -6 sulla base dei risultati al 45' e quelli finali.

Punti che sono gli stessi di quelli ottenuti dai gialloblù.

Questo il resoconto all'intervallo (indicato tra parentesi) e al termine degli incontri. Sono cinque le gare in cui il dato è stato peggiorativo per l'Hellas, che non è mai riuscito, finora, a ottenerne uno migliore nella ripresa.

Udinese-VERONA 1-1 (0-0)

Lazio-VERONA 4-0 (3-0)

VERONA-Cremonese 0-0 (0-0)

VERONA-Juventus 1-1 (1-1)

Roma-VERONA 2-0 (1-0)

VERONA-Sassuolo 0-1 (0-0) -1

Pisa-VERONA 0-0 (0-0)

VERONA-Cagliari 2-2 (1-0) -2

Como-VERONA 3-1 (1-1) -1

VERONA-Inter 1-2 (1-1) -1

Lecce-VERONA 0-0 (0-0)

VERONA-Parma 1-2 (0-1)

Genoa-VERONA 2-1 (1-1) -1

