Il Verona si blocca nel secondo tempo. E perde punti.
Verona, quante partite a metà: 6 punti persi nel secondo tempo
Questo dicono le statistiche dopo tredici giornate di campionato. L'Hellas, infatti, segna un -6 sulla base dei risultati al 45' e quelli finali.
Punti che sono gli stessi di quelli ottenuti dai gialloblù.
Questo il resoconto all'intervallo (indicato tra parentesi) e al termine degli incontri. Sono cinque le gare in cui il dato è stato peggiorativo per l'Hellas, che non è mai riuscito, finora, a ottenerne uno migliore nella ripresa.
Udinese-VERONA 1-1 (0-0)
Lazio-VERONA 4-0 (3-0)
VERONA-Cremonese 0-0 (0-0)
VERONA-Juventus 1-1 (1-1)
Roma-VERONA 2-0 (1-0)
VERONA-Sassuolo 0-1 (0-0) -1
Pisa-VERONA 0-0 (0-0)
VERONA-Cagliari 2-2 (1-0) -2
Como-VERONA 3-1 (1-1) -1
VERONA-Inter 1-2 (1-1) -1
Lecce-VERONA 0-0 (0-0)
VERONA-Parma 1-2 (0-1)
Genoa-VERONA 2-1 (1-1) -1
