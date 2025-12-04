hellas1903 news Verona, rebus centrocampo. Al-Musrati e Niasse con l’Atalanta

Gagliardini e Serdar out, Akpa Akpro in dubbio: scelte ridotte per la gara di sabato al Bentegodi
Dubbi a centrocampo per il Verona in vista della gara con l'Atalanta.

Con Gagliardinisqualificato, Serdarout e Akpa Akpro che prova a recuperare, sulla mediana, insieme a Bernede ci saranno, allo stato delle cose, Al-Musrati e Niasse.

Scelte comunque da valutare negli ultimi due allenamenti che precedono la gara di sabato al Bentegodi. Oggi una nuova seduta allo Sporting Center Paradiso, domani è in programma la rifinitura, al mattino.

