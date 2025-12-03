L'Atalanta, avversario del Verona sabato sera al Bentegodi, ha superato il turno di Coppa Italia battendo agevolmente il Genoa per 4-0 alla New Balance Arena con le reti di Djimitsi, de Roon, Pasalic e Ahanor. La nota stonata per i nerazzurri è stato l'infortunio muscolare di Sulemana, uscito dopo 21 minuti.
hellas1903 news Atalanta, 4-0 in Coppa. Palladino: “Ora il Verona, squadra difficile da affrontare”
gazzanet
Atalanta, 4-0 in Coppa. Palladino: “Ora il Verona, squadra difficile da affrontare”
Il tecnico dei nerazzurri: "Dobbiamo continuare nel nostro processo di crescita"
Nella conferenza stampa post gara Raffaele Palladino ha parlato anche del prossimo impegno: "Ho tra le mani un gruppo con tanta forza: hanno nelle corde tante qualità umane e tecniche. Ora bisogna continuare così perché sabato affrontiamo una squadra difficile come il Verona e queste vittorie aiutano tale processo di crescita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA